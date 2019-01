La Guardia Civil alerta de una campaña de 'phishing' que roba los datos bancarios

La Guardia Civil ha alertado en su perfil de Twitter de una nueva campaña de 'phishing' activa que trata de robar los datos bancarios de los usuarios.

El cuerpo ha explicado que la cadena de mensajes de correo electrónico llevan a los internautas a una web en la que se le spide que introduzcan sus credenciales bancarias con tal de sustraer esa información.

🔴 #Alerta #Phishing 📣



Detectada campaña de 📧 que suplantan a BBVA @bbva.



Dirigen a una web falsa para robar tus credenciales de acceso

Si has recibido 📧, accedido y facilitado tus datos contacta lo antes posible con la entidad y #denuncia 📲#062

👇https://t.co/akAE6FCcQd pic.twitter.com/Kyr33U8f3u — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 10 de enero de 2019

En estos mensajes, los ladrones se hacen pasar por la entidad bancaria BBVA para hacer que los clientes crean que se trata de una notificación oficial y cedan su información. El banco BBVA ha asegurado que ya esta al corriente de esta campaña de 'phishing' y que está estudiando varios casos.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Por su parte, el cuerpo de seguridad ha compartido una serie de consejos para evitar caer en esta trampa informática. En primer lugar, siempre recomiendan no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayan sido solicitados y proponen eliminarlos directamente sin contestar.

Siempre piden máxima precaución a la hora de seguir enlaces y descargar ficheros adjuntos de correos, aunque sean de contactos conocidos. Además, recuerdan que si no hay certificado, o si no corresponde con el sitio al que accedemos, no se debe facilitar ningún tipo de información personal: nombre de usuario, contraseña, datos bancarios, etc. Y recuerdan, que en caso de duda, hay que consultar directamente con la entidad implicada o con terceros de confianza, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).