Guardia Civil y Policía preparan la vacunación de sus agentes en toda España

En una reunión celebrada con representantes de las asociaciones del cuerpo, la Dirección General de la Guardia Civil ha anunciado en la tarde de este jueves que en "fechas próximas" comenzará la vacunación de todos los agentes.

Cuánto de próximas sean esas fechas dependerá de las comunidades autónomas, según ha informado la propia directora, María Gámez, a los guardias, pues son las sanidades de cada autonomía las que deberán aplicar las dosis a los guardias destinados en sus territorios.

A los miembros del Cuerpo Nacional de Policía les está llegando parecida información de su dirección general desde ayer, si bien para los destinados en Cataluña el horizonte anunciado es el de "las próximas semanas", aseguran fuentes de la Confederación Española de Policía.

La información empieza a trascender ocho días después de que comenzara la vacunación de los mossos d'Esquadra en territorio catalán y dos días después de que empezara la de los ertzainas en Euskadi. En ambos casos no sin polémica, por tratarse de la vacuna de Astra-Zeneca, que deja sin acceso a los mayores de 55 años.

En principio, según fuentes no oficiales del instituto armado, los guardias recibirán dosis provenientes del mismo laboratorio, con algún stock de reserva de otras marcas para los más mayores. La vacunación se llevará a cabo, no obstante, no atendiendo tanto a la edad como a razones operativas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) había pedido precisamente ese criterio desde el comienzo de este mes tanto para guardias como para policías nacionales, que se estaban viendo marginados de las campañas de vacunación en las comunidades en las que sí se ha empezado a vacunar a miembros de las fuerzas de seguridad. En contraste, las comunidades de Aragón, Asturias, Andalucía y Castilla-La Manchan habían ya vacunado a guardias civiles... pero solo los sanitarios.

Tanto en el caso de la Guardia Civil como de la Policía, un criterio operativo establecer dar alguna prioridad a los miembros de compañías antidisturbios o de reserva de seguridad, por el potencial inmovilizador que puede tener un contagio en sus unidades.

Pasando lista

La AUGC ha confirmado la tarde de este jueves que varias comunidades autónomas han solicitado a la Guardia Civil un listado de efectivos. La Dirección General del cuerpo ha dado instrucciones a sus jefaturas de zona para que faciliten a los departamentos de sanidad al máximo la logística de la vacunación. En diversas comunidades (cuáles son es un dato que sigue sin trascender) los departamentos de Sanidad disponen ya de listas de guardias civiles.

Aunque el criterio de la Guardia Civil es que la vacunación de sus casi 80.000 efectivos se lleve a cabo en las propias instalaciones del instituto. Para los casos que no sea posible desplazar a personal de la sanidad pública, el cuerpo prefiere la habilitación de franjas horarias exclusivas para los guardias, por motivos operativos. En el caso de Madrid, se les ha comunicado a los guardias que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso estudia habilitar el estadio Wanda Metropolitano. En Catalunya, fuentes del instituto armado señalan la posibilidad de que las vacunaciones se lleven a cabo, como los análisis PCR, en los garajes de cada comandancia.

Tanto la AUGC como el Sindicato Unificado de Policía han pedido a sus respectivas direcciones generales que a los agentes que superen los 55 años se les vacune con viales de otros laboratorios, con tal de no dejarlos sin protección. Este detalle es ahora motivo de discusión en la Ertzaintza, donde los sindicatos han denunciado la exclusión de los agentes más mayores, particularmente numerosos en un cuerpo con poco recambio como el de la policía vasca.

"Utilizan la vacuna con menos efectividad para vacunar a los dos tercios del personal de la Ertzaintza", se ha quejado el sindicato SIPE-Fepol en una nota en la que denuncia que al tercio de los mayores "no se le va a vacunar hasta no sabemos cuándo". En algunas unidades, los mayores de 40 años suponen el 40%. "Ya de antemano se produce una discriminación clara por razones de edad", comenta el secretario de organización del SIPE, Juan Carlos Sáenz. El sindicato nacionalista ELA también ha deplorado la ausencia de un horizonte de vacunación para los agentes de más de 55 años.

