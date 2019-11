Guasa con el Niño Jesús gigante mexicano con cara de Phil Collins

El párroco de la iglesia guadalupana de la Epifanía del Señor, en el estado mexicano norteño de Zacatecas, ha instalado una figura del Niño Dios de 6 metros y 58 centímetros que ha causado furor en todo el país, por ser, según esa parroquia, la imagen más grande del mundo del bebé Jesucristo.

La imaginación de los usuarios de las redes sociales ha hecho que la figura gane popularidad incluso en Europa, y sobre todo entre la prensa británica, donde se compara su rostro con el del músico, cantante, batería, productor y actor británico Phil Collins, de 68 años, sobre todo con su aspecto cuando tocaba con Genesis (en los 70 y 80).

