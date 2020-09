Hackers chinos robaron datos de la vacuna española

H ackers chinos han robado información a centros españoles que trabajan en la investigación de una vacuna para el covid-19. La carrera por lograr la vacuna contra esta enfermedad ha provocado una campaña de ciberataques «especialmente virulenta» contra el sector sanitario, la industria farmacéutica y los centros de investigación en España y el resto del mundo impulsada por «actores estatales o no».

Así lo explicó la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en su intervención en el seminario de Seguridad y Defensa, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos con el título Amenazas desde el ciberespacio . «La pugna por la vacuna es un aliciente más que sobrado para que actores, estatales o no, hayan emprendido una campaña de ataques especialmente virulenta no solo en España, sino en todos los países», señaló.

Según la directora del CNI, «España, per se y como miembro de organismos internacionales como OTAN o la UE, continúa siendo objeto de constantes intentos de ataques de parte de actores estatales o de grupos esponsorizados por ellos, y no es previsible que esta tendencia deje de crecer». Por ello, «el CNI no ha bajado la guardia» y desde marzo se esfuerza por garantizar la ciberseguridad de los servicios públicos, «especialmente el sanitario y el tejido industrial y productivo», ha asegurado.

Según la directora del CNI, estos grandes ataques suelen estar patrocinados por «Estados o por grandes grupos cibercriminales cada vez más difíciles de identificar» puesto que dedican grandes recursos técnicos y también económicos a la ocultación de su origen real. Así, los Estados suelen trabajar con estructuras de inteligencia o con proxies como empresas tecnológicas, hackers o ciberdelincuentes de los que se vale para ocultarse y ejecutar acciones ofensivas que no pueden ser fácilmente atribuibles. H