¿Hasta qué hora abren las administraciones de Lotería para comprar un décimo de Navidad?

Si eres de los que deja todo para el final y aún no has comprado los décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este martes 22 de diciembre a partir de las 09:00 horas, y has decidido jugar, tienes hasta la noche de este lunes para aprovisionarte de los boletos.

Ya está todo preparado para que se celebre una de las citas más esperadas de la Navidad, el tradicional Sorteo de la Lotería. Miles de españoles ya tienen sus décimos, inclusos desde hace meses. Pero puede que se te haya hecho tarde y aún no tengas ninguno.

Si perteneces al último grupo de españoles, no te preocupes, todavía estás a tiempo de participar. Tienes dos opciones: o bien ir a una administración de Lotería o bien comprar por Internet.

Horario de las administraciones de Lotería

Si eres más tradicional y te gusta acercarte a una administración física de Lotería para comprar los décimos, tienes hasta las 22:00 de este lunes 21 de diciembre para adquirirlos. Eso sí, hay que cerciorarse antes del horario que tiene el establecimiento elegido, ya que no todos abren hasta la misma hora.

Hay administraciones que hacen horario de corrido. Lo más habitual suele ser de 09:00 a 20:30. Sin embargo, hay otras que cierran a la hora de comer, en concreto a las 14:00, y vuelven a retomar la actividad a las 17:00 horas.

Por ejemplo, en el caso de Doña Manolita en Madrid, una de las más conocidas de España, no se lleva a cabo el horario partido, sino que actualmente su horario es ininterrumpido desde las 09:00 hasta las 20:30 horas de la tarde.

Es por eso que antes de nada debes mirar los horarios que tienen, ya que cada administración funciona de una manera distinta. Lo que está claro es que están autorizadas a vender hasta las 22:00 horas.

Comprar Lotería por Internet

Si por el contrario prefieres no salir de casa, para no exponerte de cara a no contagiarte de coronavirus, y aún quieres un décimo de Lotería, puedes recurrir a las plataformas autorizadas online. En este caso, los números se pueden comprar hasta las 22:00 horas del mismo día 21 de diciembre. Es el mismo horario de las tiendas físicas, pero realizas la comprar en un solo clic y sin salir de casa. A partir de las 22:00 horas, este tipo de plataformas quedan desactivadas y la compra online de Lotería de Navidad no puede hacerse efectiva, por lo que ya no tendrás más oportunidades.

No obstante, hay administraciones como Doña Manolita que ya no tienen décimos de Lotería disponibles a través de la web, por lo que si quieres un décimo de esta administración tienes que ir presencialmente.

Por otro lado, si eres de los que lo ha dejado para el final, no creas que vas a poder elegir número. Las terminaciones más deseadas, como el 5, suelen estar agotadas y solo quedan los números que nadie ha querido comprar hasta la fecha.

Por primera vez en la historia, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 se celebrará en el Teatro Real de Madrid sin la asistencia de público, como consecuencia de la pandemia del coronavirus que azota al mundo entero. Además, el aforo que está destinado a los medios de comunicación se reducirá en un 50%. Será, por lo tanto, un sorteo atípico, acorde a la situación actual, con un protocolo especial para mantener la seguridad de los participantes.

Además, "será el sorteo con las mayores medidas de seguridad sanitaria de su historia", según ha explicado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que lleva meses trabajando junto al Teatro Real y la Residencia-Internado de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid en el desarrollo de un protocolo especial como consecuencia de la Covid-19 para mantener la seguridad de los participantes.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.408 millones de euros en premios, lo que significa 28 millones más que el año anterior.