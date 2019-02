HazteOir arrancará su nuevo autobús "contra el feminismo radical" de cara al 8-M

La asociación HazteOir ha anunciado este miércoles que recurrirá la revocación de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior en las próximas dos semanas, pedirán una medida cautelar de urgencia para que se paralice la resolución que consideran "injusta y antijurídica" y, en torno al 8 de marzo, día de la huelga feminista, pondrán en circulación un autobús "contra el feminismo radical y la ideología de género" con un mensaje "impactante".

"La revocación de utilidad pública es un capítulo más en una serie de agresiones promovidas por el poder para acallar a los ciudadanos que no comulgan con sus dogmas. Estamos ante una persecución ideológica y política en toda regla. España es un país democrático donde no puede cuestionarse la libertad de expresión al estilo de los regímenes bolivarianos como el venezolano", ha denunciado el presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, en rueda de prensa.

Así se ha pronunciado después de que este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, revocara la utilidad pública a la asociación, al considerar que "faltan al respeto" con campañas como la del autobús a "otras opciones distintas" a las defendidas por la entidad.

AUTOBÚS TRANSFÓBICO

Por su parte, el presidente de la asociación ha defendido el mensaje de aquella campaña: 'Los niños tienen pene; las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio'; y ha indicado que es "lo que dicen los libros de biología".

Por ello, ha adelantado que la asociación recurrirá en dos semanas a los tribunales y solicitará en el recurso que se adopte una medida cautelar con carácter de urgencia para que se paralice la aplicación de la resolución.

La revocación de utilidad pública afectará en la práctica a los socios de HazteOir que ya no podrán desgravarse por los donativos que hacen a la asociación, según ha explicado Arsuaga. No obstante, ha precisado que no les afecta en cuanto a subvenciones porque "jamás" han recibido una, sino que se financian "exclusivamente" con las cuotas de los socios y las aportaciones de los donantes, ni en lo que se refiere a la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) porque, según ha dicho, no tienen ningún inmueble en propiedad.

CAMPAÑA HASTA LAS ELECCIONES DE MAYO

En respuesta a esta resolución, HazteOir también pondrá a circular por Madrid y otras ciudades españolas, en torno al 8 de marzo, un nuevo autobús "para denunciar el feminismo radical, el supremacismo feminista y la ideología de género". Arsuaga no ha querido revelar el lema que aparecerá en el vehículo aunque ha asegurado que será "impactante".

Este autobús forma parte de una campaña más amplia que vienen desarrollando desde hace unas semanas y que se prolongará hasta finales de mayo, cuando se celebran las elecciones europeas, municipales y autonómicas. El objetivo de la misma es convencer a Ciudadanos, PP y Vox, con los que dicen estar "en contacto", para pedirles que deroguen "las leyes de género", en concreto, "la ley de violencia de género" pues creen que "no consigue parar la violencia contra las mujeres" y "discrimina al hombre".