Hijos de migrantes sin la nacionalidad piden cesión del voto

Hijos de inmigrantes que residen en España pero no tienen la nacionalidad española reivindican de nuevo su derecho a voto ante la convocatoria electoral de hoy, y piden otra vez a los ciudadanos que tienen pensado abstenerse en estos comicios que se lo cedan. Hasta el momento, al menos 306 personas han donado su voto y 308 lo han solicitado.

Con motivo de las elecciones generales, este colectivo ha vuelto a poner en marcha la campaña #VotarEsUnDerecho con la que denuncian «las trabas y obstáculos» que tienen los hijos de migrantes para conseguir la nacionalidad española.

La impulsora de la campaña, Safia El Aaddam, ha denunciado el «racismo institucional» que sufre el colectivo y el «retraso» de la burocracia española en los trámites de la nacionalidad. Esta joven es hija de inmigrantes marroquíes y, a pesar de que nació en España, aún no tiene la nacionalidad, lo que le impide el derecho al voto aunque vive aquí desde hace más de 20 años.

En su caso, lleva intentando tenerla desde los 18 años, pero le piden el examen del Instituto Cervantes, que es obligatorio superar, y tiene un coste económico. «No lo voy a hacer porque sería traicionar mis principios y mi activismo y participar de una burocracia y unas trabas que nos ponen a las personas migrantes. Creo que no tengo que hacer el examen porque he nacido aquí», remarca.

sufragio universal / «Si tenemos las mismas obligaciones entonces necesitamos tener los mismos derechos», ha afirmado Safia El Aaddam. A su juicio, «hay que reflexionar sobre qué es el sufragio universal y reconocer que es un derecho universal de todas las personas, independientemente de que tengan la nacionalidad española o no».

A través de la web votaresunderecho.es, toda persona que lo desee puede donar su voto, mientras que quienes no pueden votar por su situación administrativa pueden recibirlo de los que lo donan. Se trata de una base de datos que pone en contacto a gente que teniendo el derecho prefiere no votar, con personas que quieren votar, pero no pueden.

Para el 10N, hay 306 personas que ya se han registrado para ceder su voto, y 308 que lo han pedido, según los datos actualizados. Hasta el momento, las peticiones son de personas de diversas provincias de España y la mayoría son de gente joven, según ha manifestado la joven.