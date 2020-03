Horóscopo de hoy, domingo 8 de marzo del 2020

Consulta nuestro horóscopo del domingo 8 de marzo, el método de predicción está basado en la posición de los astros en el momento del nacimiento.

Aries. Expresarás tu espíritu infantil y juguetón, serás espontáneo y sabrás divertir a los demás. En el amor, podrás iniciar una relación o poner más chispa en la que ya tienes.

Tauro. Este domingo será ideal para conversar y compartir actividades con tu familia, Tauro. Debes evitar querer imponer tu criterio, y así, gozarás más de la compañía de todos.

Géminis. Te apetecerá socializar y conocer gente diferente a ti con la que compartir puntos de vista. Será un fantástico día para las buenas conversaciones, los juegos y las risas.

Cáncer. No te apuntarás a planes que no veas claros, quieres ir a lo seguro y aprovechar bien tu tiempo y tu dinero. Habrá algunos problemas de comunicación si no eres más claro.

Leo. Estarás muy hablador, pero puede que tus palabras se malinterpreten. Evita los temas de debate que puedan herir sensibilidades. Lo pasarás bien en cualquier evento social.

Virgo. Decide qué actividades son las mejores para ti, porque estás más sensible y no todo te servirá. Lo pasarás bien disfrutando del arte y la cultura, y de tus mejores amigos.

Libra. Mantén la calma y no entres en discusiones que no lleven a nada. La música, el cine o ir a ver un espectáculo, serán maneras de liberarte del estrés semanal y divertirte.

Escorpio. Tu vida social se animará, y cultivar la amistad será el mejor plan para hoy. Te gustará expresar lo que sientes sin reservas, pero mira bien con quién abres tu corazón.

Sagitario. Te gustará mantener estimulantes conversaciones, y si no quieres entrar en conflictos que afecten negativamente a tus relaciones, sé prudente. Viajar será lo mejor para hoy.

Capricornio. Será ideal para ti pasar el día con alguien especial. Tu romanticismo aumentará y seducirás con tus palabras. Con tu familia, evita los compromisos que no te apetezca cumplir.

Acuario. Este domingo irradiarás calidez y alegría, Acuario, y te mostrarás muy afectuoso con todos. Habrá también quienes estarán más nerviosos y malhumorados, pero sabrás calmarlos.

Piscis. Organizar una excursión con tus amigos o familiares será un plan ideal. Lo pasarás genial, pero procura asegurarte del recorrido pues estarás despistado y podrías perderte.

También puedes consultar el horóscopo de otros días