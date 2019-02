El padre de Julen: "Cierro los ojos y solo veo el pozo"

El padre del niño Julen, el pequeño de dos años y medio que cayó a un pozo de Totalán (Málaga) el pasado 13 de enero y cuyo rescate mantuvo en vilo a medio mundo, ha vuelto a hablar.

Lo ha hecho en declaraciones telefónicas, y a petición propia, en el 'Diario Sur', medio a través del cual ha querido dar las gracias al equipo de rescate para que no quede “la queja” de los primeros días y zanjar más entrevistascon medios medios de comunicación.

"Igual que salí para pedir más medios para buscar a mi hijo, ahora quiero hacerlo para dar las gracias. No quiero más entrevistas. Solo trasladar ese agradecimiento, y que no quede la queja", explica José Roselló, padre del niño.

El padre ha dicho que tanto él como su mujer, Vicky, estarán "eternamente agradecidos" a la «Guardia Civil, bomberos, mineros, ingenieros, operarios, psicólogos, emergencias 112, voluntarios de Protección Civil, vecinos de Totalán, de El Palo... [...] También ha explicado que aunque estén muy arropados por sus amigos, no puede dejar de pensar en la tragedia: "Cierro los ojos y veo lo mismo: el pozo". "Me maldigo. Maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí. Ya no volveré a ir más al campo, ni me comeré un plato de paella", ha añadido.