Huelva se vuelca en la búsqueda de la joven desaparecida cuando salió a correr

Por tierra, aire y agua. Más de doscientos efectivos de las fuerzas de seguridad y vecinos de El Campillo (Huelva) buscan desde el pasado jueves a Laura Luelmo, una joven de 26 años a quien se perdió la pista poco después de que saliera a correr por las inmediaciones de su domicilio. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis sobre la desaparición, y de momento explican que no hay pruebas contundentes que orienten el caso. La joven, natural de Zamora, apenas llevaba diez días en el pueblo, a donde llegó para realizar una sustitución como maestra en un instituto de Nerva.

Fueron los padres de la joven, residentes en Zamora, quienes el jueves pusieron la denuncia al no saber nada de su hija desde el día anterior, cuando la chica, muy ilusionada por haber empezado a trabajar, según sus compañeros de centro, salió a practicar deporte por los alrededores del pueblo al terminar las clases, según le contó por teléfono a su pareja, que no se trasladó a Andalucía. Eran en torno a las 16 horas. Ya no se volvió a saber de ella. En su domicilio desde el pasado 4 de diciembre, alquilado a otra maestra, los agentes no encontraron nada extraño, y solo se echó en falta el móvil, la ropa de deporte, las zapatillas, las llaves y un pequeño monedero.

Fuentes de la Guardia Civil insistieron en que todas las hipótesis están abiertas, desde que la joven sufriera un accidente y se cayera por la zona hasta que hubiera sido retenida a la fuerza por alguien, uno de los rumores más expandidos por la localidad, de apenas 2.000 habitantes y ubicada en plena Cuenca Minera No tenemos nada en concreto, dijo al respecto el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, quien subrayó que en estos momentos la prioridad es encontrar a la chica y nuestro trabajo tiene que ser exhaustivo, zanjó.

En este sentido, el Instituto Armado explica que tiene movilizadas a todas las unidades de investigación del cuerpo desde que tuvieron conocimiento de la desaparición de la joven. En ese dispositivo de rastreo por las inmediaciones de El Campillo están participando agentes forestales y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), del servicio aéreo, de Seguridad Ciudadana y del departamento de búsqueda de personas con perros, así como efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), quienes ayer tarde rastrearon el cercano pantano de Campofrío.

Junto a ellos, hay personal de Protección Civil y decenas de vecinos de la zona e incluso conocidos de la joven desaparecida y que llegaron el viernes desde Zamora, y que han tratado de localizar a Laura rastreando el monte a pie, en bici e incluso con drones particulares y que continuarán colaborando este domingo. La búsqueda se ha ampliado a un área de nueve kilómetros al norte de El Campillo, donde donde el último repetidor de telefonía indica que estuvo la joven, señaló los responsables del dispositivo. La alcaldesa de la localidad, Susana Rivas, agradeció la colaboración de los vecinos, que desde el primer momento se han volcado en la búsqueda de Laura Luelmo y en apoyar a su familia, que ha necesitado atención psicológica. Estamos muy conmocionados. Somos un pueblo pequeño y muy tranquilo. Nos vemos impotentes ante el sufrimiento de la familia. Ayudaremos en todo lo posible, dijo la regidora.