Ibai Llanos, el 'streamer' del año, quiere arrasar en las campanadas de Nochevieja

Con más de dos millones de seguidores en cada una de sus redes sociales, Ibai Llanos (Bilbao, 1995) evoluciona día tras día. Empezó como 'caster' del 'League of Legends' en 2014, trabajo con el que logró iniciar una carrera imparable. Desde entonces, su canal de Twitch, en el que se dedica a hacer todo aquello que le pasa por la cabeza, ha sido un trampolín para nuevos proyectos. Tiene un programa en la plataforma 'U-Beat', arrasó en Twitter con sus desternillantes vídeos -que le valieron la entrada al 'Hall of fame' del sector, llamando la atención de personajes como El Rubius, David Broncano o Thibaut Courtois- y ha participado en narraciones deportivas. Su próximo objetivo es arrasar en Nochevieja dando las campanadas de fin de año, y para captar audiencia ha empezado a bombardear en Twitter para que las familias prescindan de Anne Igartiburu y Ana García Obregón en TVE, o de la intriga por el vestido que lucirá Cristina Pedroche en La Sexta: "Convenced a vuestra abuela por favor, somos chavales majos".

La verdad es que no podría estar más ilusionado por dar las campanadas este año. Espero que hayáis empezado vuestra campaña personal en casa para verlo con nosotros y no en una cadena de tele. Convenced a vuestra abuela por favor, somos chavales majos. Confío en vosotros.

Empezó como una broma y va a ser sin duda uno de los bombazos de estas Navidades. Ibai será capaz de reunir a gran parte del público que está acostumbrado a ver sus contenidos, pero el 'streamer' tiene claro que no le va a bastar con eso, por lo que ha pedido a sus fans que reúnan a su familia delante del Twitch del bilbaíno. Si bien parece que la idea nació de forma espontánea, Ibai llevaba tiempo con la idea de retransmitir el fin de año. En 2017, cuando estaba empezando a crecer su masa de seguidores, publicó un cómico vídeo narrando el encuentro entre 2016 y el año entrante.

He comentado las campanadas como si estuviéramos en la radio pic.twitter.com/sO9GtYFnwv

En menos de un mes, Ibai va a cumplir otro de sus sueños. Sin duda, las cadenas convencionales van a prestar mucha atención a los resultados de las audiencias la noche de fin de año, ya que si desde su habitación Ibai consigue competir con las grandes cadenas, el 31 de diciembre de 2020 puede marcar un antes y un después en la televisión como la conocemos hasta ahora. Al 'streamer' del año seguro que eso le preocupa poco y solo quiere pasar un buen rato con su comunidad, como cada día cuando enciende su canal de Twitch. Además, Ibai tiene ahora un nuevo objetivo. Jugar con Leo Messi.

Neymar quiere jugar con Messi el año que viene



Yo he jugado con Neymar



Si Messi acaba jugando con Neymar, puedo invitar a Neymar y quizá venga Messi



Ese será el día en el que se rompa el planeta y yo me retire al pueblo a plantar tomates



Me guardo el tuit por si acaso