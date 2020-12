Illa apela a la responsabilidad para cumplir unas «medidas drásticas»

A pocas semanas de las fiestas navideñas y en medio del puente de la Constitución, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, instó a «no pensar en nuevas medidas» restrictivas cara a las fiestas en España porque entiende que las actuales «ya son muy drásticas», incluyendo la prohibición de desplazamientos entre comunidades salvo familiares y allegados. «Las medidas ya son muy drásticas, no sé si somos conscientes de que acordamos no movernos de nuestra comunidad autónoma. Aunque siempre hay la posibilidad de que, si las cosas no evolucionan de la forma que esperamos, se endurezcan las medidas, hoy --ayer para el lector-- me gustaría poner énfasis en cumplir las medidas acordadas en lugar de pensar en nuevas medidas», señaló el ministro en la presentación de la campaña de Navidad contra la pandemia.

En esta línea, Illa apeló de nuevo a la responsabildad: «No podemos poner un policía en cada casa» y reiteró que las actuales medidas ya están «ajustadas a realidad y sobre todo con el objetivo de no dilapidar lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo en la segunda ola». «La pandemia ha obligado a cambiar muchos hábitos y va a provocar que estas navidades sean distintas: habrá Navidad, claro que sí, pero la celebraremos de forma distinta», reiteró.

El ministro reconoció que la evolución de la pandemia está siendo «favorable» en las últimas semanas, pero aún se está «muy lejos de lo que se quiere llegar». «Por eso ahora pedimos extremar las medidas de precaución y también al valor de la solidaridad: lo que hacemos afecta al resto de ciudadanos», destacó antes de anunciar que habrá «controles aleatorios» ante la dificultad de controlar los movimientos familiares.