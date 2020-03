El independentismo catalán se abstiene

Crítica dura del soberanismo a la gestión del Gobierno. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, acerca de las medidas económicas, exigió que ampliaran su paraguas ciudadano, porque, de lo contrario, «lo que supuso la crisis del 2008 quedará en un juego de niños». Y, siempre atento a las tendencias en las redes sociales, sentenció: «No basta con cuatro señoros con medallas haciendo patrioterismo barato cada mañana», en referencia a los militares que participan del parte informativo diario. Esquerra, como JxCat, apoyó las medidas económicas, pero se abstuvo en cuanto a la prórroga, igual que la CUP: «Ustedes llegaron tarde y mal. Si el virus es global, es porque no se atendió de manera territorial. Ahora les pedimos que no lleguen tarde: hay que parar toda actividad no esencial para que mañana haya algo de actividad».