El INE rastrea los teléfonos de millones de españoles

El Instituto Nacional de Estadística (INE) sigue, desde ayer y hasta el próximo jueves, la pista de millones de teléfonos móviles con el objetivo de conseguir obtener información sobre la movilidad de los ciudadanos españoles.

Los datos telefónicos que facilitarán las operadoras al INE serán completamente anónimos y el seguimiento comprenderá en total ocho días: los cuatro que van desde ayer hasta el jueves (todos ellos laborables), el 24 de noviembre (domingo), el 25 de diciembre (festivo) y el 20 de julio y el 15 de agosto del 2020, dos fechas de gran movilidad en España por las vacaciones. De este modo se podrá obtener información sobre adónde van los españoles en días de trabajo, en domingo, en algunos momentos del verano y en un festivo de Navidad.

Los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los teléfonos móviles, sino en el cómputo de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. De este modo no se entra en colisión con la ley de protección de datos. Con la información obtenida se podrá saber, por ejemplo, por dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja en vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y los servicios públicos que podrían mejorarse.

El INE explicó hace ya unas semanas que la metodología de este estudio sobre movilidad divide el territorio en unas 3.200 celdas y cada una de ellas cuenta con al menos 5.000 residentes.