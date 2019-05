Las infecciones venéreas aumentan en pleno boom de las app de citas

Las autoridades sanitarias alertan de que en los últimos años han aumentado los casos diagnosticados de infecciones de transmisión sexual (ITS) en España. La sífilis es uno de los casos que más llama la atención, ya que hace unos años estaba colocada como la ITS más estable y ahora se ve prácticamente un caso al día. «Se han multiplicado por cuatro el número de diagnósticos en los últimos años», explica el doctor Martí Vall, especialista de la unidad de Infecciones de Transmisión Sexual del Hospital Vall d’Hebron.

Esto coincide con el boom de aplicaciones de citas como Tinder y Grindr, las cuales, según los expertos, constituyen uno de los factores a tener en cuenta. Su eclosión ha facilitado y multiplicado los encuentros sexuales más o menos esporádicos, lo que no debería por sí solo implicar un incremento de las ITS. El problema es que muchos usuarios no toman las medidas de protección necesarias, avisan los médicos.

10 MILLONES DE USUARIOS // Grindr es una aplicación para ligar que fue creada en el 2009. Está dirigida a personas homosexuales. Por su parte, Tinder se creó en el 2012 y está pensado para personas de todas las orientaciones sexuales. Según un estudio realizado en el 2018 por la compañía de investigación de mercados Gfk, cuatro de cada 10 internautas accedieron a una aplicación de citas el año pasado. Las herramientas de dating más usadas en España son: Tinder, Badoo, Meetic, Grindr y Edarling. En total, todas estas app cuentan con más de 10 millones de usuarios en nuestro país, según el informe mencionado. Esto significa que uno de cada cuatro internautas tiene alguna de estas aplicaciones para ligar.

Ante este incremento de las ITS, cada vez son más los usuarios de app de citas que preguntan a sus matches por su historial médico. De hecho, algunos incluso piden los informes de los últimos análisis sobre infecciones. Es el caso de Marta (nombre inventado), quien desde que un chico que conoció por Tinder le contagió la clamidia ha decidido ir con más cuidado: «Ahora no solo yo me hago análisis periódicos; también pido que ellos se los hagan y me comenten los resultados».

Pero hay otros responsables del incremento de las ITS en nuestro país, sostienen los especialistas. Por ejemplo, el hecho de que el entorno social actual es más «promiscuo» y se mantienen relaciones con más personas y a una edad más temprana. También hay que sumar una falta de formación afectivo-sexual como causante del aumento de las ITS. Montserrat Llinas manifiesta que «la educación afectivo-sexual se tiene que introducir en el currículum de las escuelas, en lugar de dar la información en una única charla puntual». De hecho, cada vez son más los profesionales que se niegan a dar esta conferencia que los centros educativos proponen para el 1 de diciembre, el Día mundial del sida, porque consideran que así no se le da la importancia que tiene.