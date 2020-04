El insólito agujero de ozono en el Ártico se ha cerrado

El agujero sin precedentes en la capa de ozono estratosférico sobre el Ártico registrado en las últimas semanas se ha cerrado debido a la irrupción de aire rico en ozono por la división del vórtice polar, un ciclón persistente a gran escala en la zona ubicado en la media y alta troposfera y la estratosfera. No tiene nada que ver con la reducción de contaminación que ha permitido el confinamiento en gran parte del mundo para frenar la pandemia de covid-19.

"El agujero de ozono sin precedentes del Hemisferio Norte en el 2020 ha llegado a su fin. El vórtice polar se ha dividido, pemitiendo la irrupción de aire rico en ozono en el Ártico", afirma en su cuenta de Twitter el Servicio de Monitoreo de Atmosfera Copernicus, que señala que la situación ha seguido sus pronósticos de la semana pasada.

¿Hablas español? Then check out this article about the closing of this year's unprecedented Arctic #OzoneHole, featuring #CopernicusAtmosphere Monitoring Service scientist @AntjeInness, written by @Rafacereceda at @euronewses. https://t.co/eFzn8A1HGh