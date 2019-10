Instagram elimina fotografías de un cocido gallego por "violencia gráfica"

Instagram ha eliminado fotografías de un cocido gallego por "infringir las normas comunitarias" que incluyen "violencia gráfica, lenguaje que incita al acoso, violencia y 'bullying' o desnudos y actividad sexual", ha denunciado el vigués que publicó la imagen, Richard Barreira.

Garbanzos, verduras, carne, chorizos y vino, tal y como estaban en la mesa al ser servidos, eran los alimentos que se podían ver en las fotos del "primer cocido de la temporada" en casa de la madre del usuario, una publicación que este comparte anualmente sin haber tenido antes un problema similar.

"Me parece increíble. No habrá restaurantes, cocineras y cocineros en Instagram que ponen sus manjares. Puedes ver tropecientas publicaciones de comida, de hamburguesas", denuncia Barreira.

El afectado compartió la publicación este domingo al mediodía y por la tarde ya había sido eliminada y se le presentaban los motivos anteriormente citados.

SIN MÁS EXPLICACIONES

No sabe si denunció la publicación un particular, pues la red social no le trasladó más explicaciones, pero de ser así, le parece "surrealista", ya que "por mucho que una persona denuncie tiene que haber alguien que diga que el usuario tiene razón".

"A ver si alguien aquí en Galicia defiende lo suyo", manifiesta Richard Barreira, quien para difundir la situación, compartió lo sucedido con cuentas de redes sociales como la de 'Cultura' de la Xunta de Galicia o 'Cocido Gallego'.