Italia espanta cantando el mal del coronavirus

Dice el refrán que quien canta sus males espanta. Y así es como están pasando la cuarentena muchos italianos de ciudades como Siena o Nápoles, que se asoman a las ventanas y balcones e improvisan coros o coreografías para matar el tedio que supone el enclaustramiento para atajar la pandemia de coronavirus.

Este viernes se está viralizando en Twitter un vídeo en el que se puede escuchar a un grupo de residentes de Siena entonando el 'Canto della Verbena', un himno de esta hermosa ciudad de la Toscana.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov