Un joven británico se despierta de un coma de casi un año sin darse cuenta de la pandemia de covid

Un adolescente británico está saliendo lentamente de un coma casi un año después de ser atropellado por un automóvil, y no tiene conocimiento de la pandemia de coronavirus a pesar de que ha contraído el virus dos veces.

Joseph Flavill, de 19 años, sufrió una lesión cerebral traumática cuando fue atropellado por el automóvil en la ciudad inglesa central de Burton-on-Trent el 1 de marzo del año pasado, unas tres semanas antes de que se impusiera un primer bloqueo nacional para frenar la propagación del virus.

Durante ese tiempo, su familia no ha podido estar cerca de él y tomar su mano debido a las restricciones del coronavirus, principalmente tratando de comunicarse con él a través de un enlace de video.

"Recientemente, Joseph ha comenzado a mostrar pequeños signos de recuperación, lo que nos entusiasma ... Ahora sabemos que puede escucharnos, responde a pequeñas órdenes", dijo a Reuters su tía, Sally Flavill.

"Cuando le decimos 'Joseph, no podemos estar contigo, pero estás a salvo, esto no va a ser para siempre', él entiende, te escucha, simplemente no se puede comunicar", dijo. que ahora señaló "sí" con un parpadeo y "no" con dos parpadeos.

Desde el accidente de Joseph, Gran Bretaña ha registrado casi cuatro millones de casos de covid-19, incluidas más de 110.000 muertes, en una pandemia que ha puesto la vida patas arriba en todo el mundo, cerrando escuelas, universidades, tiendas y muchos otros lugares.

"No sé cómo Joseph entenderá alguna vez nuestras historias de este encierro", dijo su tía, y agregó que todavía estaba muy enfermo y enfrentaba un "viaje muy, muy largo" de regreso a algún tipo de vida normal.

Joseph, que antes del accidente era un gran deportista, ahora está recibiendo tratamiento en un centro de atención en Stoke-on-Trent, en el centro de Inglaterra, y su familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos https://www.josephsjourney.co.uk para ayudar a apoyar su recuperación a largo plazo.