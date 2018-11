Un juez condena por delito y no por falta a dos grafiteros del metro de Barcelona

Sentencia pionera: un juez ha considerado delito los grafitis en el metro. Se trata de una resolución judicial, adelantada por la cadena SER, que va en la línea de la reivindicación de todos los operadores ferroviarios agrupados en el Observatorio del Civismo.

La sentencia, que todavía no es firme porque cabe recurso de ambas partes, fue dictada hace un par de semanas en Barcelona y conidera que pintar en los vagones es un "delito de daños en bienes de uso público" y no una infracción administrativa o un delito leve, como se había considerado hasta ahora. Ene ste caso, se refería a las pintadas que dos hombres hicieron en el año 2015 a dos vagones de metro que estaban estacionados en las instalaciones de TMB.

El juez condena uno de los autores de las pintadas a un año de prisión, que no deberá cumplir si no vuelve a delinquir; a pagar los 2.700 euros que le costó a TMB limpiar los trenes; y no acercarse al metro durante 6 meses.

MÁS DE 500 ASALTOS EN UN AÑO

La sentencia trasciende después del incidente protagonizado por un grupo de grafietros en el metro de Barcelona, que además agredieron a tres viajeros que les increparon por estar pintando vagones. TMB ha estimado en 10.139 euros el coste de la limpieza del tren. Como los daños superan los 400 euros, la denuncia ha sido presentada por un delito de daños, al margen de que las tres personas que fueron zarandeadas y agredidas puedan interponer denuncias por lesiones, coacciones, amenazas o contra la integridad moral.

Según datos recabados por Efe, desde enero el metro de Barcelona ha sufrido un total de 460 intrusiones de grafiteros que han conseguido su fin de pintar trenes, sin contar los intentos frustrados por los servicios de vigilancia.

El año pasado fueron un total de 531 asaltos de vándalos que lograron acceder a los trenes para hacer grafitis.