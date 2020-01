La Junta investiga un cuarto oculto en la Consejería Andaluza de Salud

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está investigando quién ordenó construir una habitación que ha sido localizada oculta tras una estantería en un despacho oficial y en la que hay un sofá, una televisión, un vídeo, una mesa baja y una ducha de hidromasaje. El actual secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía, Isaac Túnez Fiñana, fue el que localizó la habitación, que lleva construida al menos diez años, según ha informado a Efe un portavoz de la Consejería de Salud.

Tras el hallazgo de la pequeña habitación oculta en la Secretaría General de Investigación, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha ordenado localizar documentación que permita determinar cuándo se hizo. Se desconoce con exactitud para que se usaba esta estancia, de unos tres metros cuadrados, aunque existen numerosas especulaciones entre los funcionarios de la Consejería de Salud, según la información adelantada ayer por Libertad Digital.



Denunciado por los sindicatos en 2006

La existencia de la lujosa habitación en la Consejería no era secreta. No en vano, hace 13 años la instalación ya fue denunciada en prensa por parte de los sindicatos Ustea, CSIF, CCOO, UGT, Sindicato Andaluz de Funcionarios, "así como por la junta de personal y el comité de empresa de la Consejería de Salud", detallaba el 13 de enero de 2006 el diario El Mundo. La información del diario también revela quién ordenó construir la habitación, el entonces secretario general de Calidad de Modernización de Salud de la Junta, José Luis Rocha Castilla. La sala fue construida en 2005, aunque hasta esta semana no se habían conocido las imágenes.