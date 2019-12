Un koala detiene a un ciclista para pedirle agua y sobrevivir a ola de calor

Un koala que deambulaba por una solitaria carretera en Australia está impactando las redes sociales. El animal, víctima de la ola de calor que afecta el país (más de 40 grados), detuvo a un ciclista para pedirle agua. Se moría de sed.

Este hecho sucedió el pasado viernes 27 de diciembre de 2019, cuando Anna Heusler y unos amigos manejaban cerca de la ciudad de Adelaida. De pronto un desesperado koala se les cruzó en su camino.

Ver esta publicación en Instagram There were about a dozen cyclists around me watching this (all men) and several commented that it was genuinely the best thing theyve witnessed. What a truly wonderful experience.

"Paré mi bicicleta y caminó directo a mí, bastante rápido para un koala, y cuando le ofrecí un trago de mis botellas de agua, escaló por la bici", dijo Heusler, que añadió que ni ella ni sus compañeros habían visto algo así antes.

Luego de saciar su sed, el animal se dejó acariciar un buen y se fue caminando.

Durante esta ola de calor, la zona de Adelaida ha sufrido intensos fuegos que han devastado más de 25.000 hectáreas, dejando a los koalas -uno de los animales endémicos y a su vez más simbólicos de ese país junto a los canguros- escasos de comida y bebida.

Mientras que el 30% de los koalas pueden haber muerto en los incendios forestales de Nueva Gales del Sur.

Ver esta publicación en Instagram PHOTO OF THE DAY Australian Koala Bears suffering severe thirst in a heatwave. This Koala walked right up to me as I was descending and climbed up onto my bike while I gave him water. BEST THING TO HAPPEN TO ME ON A RIDE EVER.