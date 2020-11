L ’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal (IATS), centre del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), disposa d’una de les majors col·leccions mundials d’embrions d’Artemia, un tipus de crustaci que habita en mitjans hipersalins molt utilitzat en la indústria aqüícola. Amb més de 700 mostres recopilades per tot el món durant els últims 40 anys, la col·lecció és una eina única per a estudiar la biodiversitat d’aquest ésser viu, amenaçada en els últims anys. L’IATS acaba d’incorporar informació d’aquesta col·lecció a la major base de dades que existeix sobre la diversitat del planeta, la Global Biodiversity Information Facility.

Artemia és un xicotet crustaci que habita en ecosistemes hipersalins (estanys de salines litorals o d’interior, llacunes i llacs salats, mai mars o oceans on la concentració salina és molt de menor). En condicions desfavorables, assegura la seua descendència enquistant els seus embrions en ous cístics o quistos, que romanen en vida latent fins que les condicions ambientals tornen a ser favorables. Els quistos es poden recollir del medi natural i emmagatzemats per temps quasi indefinit degudament deshidratats i en absència d’oxigen (anòxia). Sotmesos de nou a hidratació i ventilació, donen lloc a la fase larvària d’aquest crustaci, el naupli, una de les preses vives més utilitzades en aqüicultura marina.

L’ús d’artemia com a aliment és molt important en la indústria aqüícola, un dels sectors alimentaris de més ràpid creixement del món. En conseqüència, el seu consum s’ha multiplicat per 30 des de 1980, fins a aconseguir les 3.000 tones mètriques per any. «A més de la seua aplicació com a aliment de larves d’organismes marins en cultiu en el camp de l’aqüicultura, aquest organisme s’empra com a model d’estudi en diferents camps científics com la genètica, la fisiologia, la toxicologia, l’evolució, etc…», explica Francisco Hontoria Danés, científic titular del CSIC en l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal, responsable de la col·lecció.

Recordar que la GBIF és la major base de dades sobre la biodiversitat del planeta. Espanya és un dels països participants, aportant més de 42 milions de registres i 1.656 col·leccions, entre les quals ara forma part la col·lecció de quistos d'Artemia de l'IATS.