Una ley sobre transparencia de sueldos para terminar con la brecha salarial

El diagnóstico sigue siendo bastante desalentador. Ningún país de la Unión Europea ha alcanzado la igualdad de género entre hombres y mujeres. Los avances son extremadamente lentos y persiste la brecha en el empleo, los salarios, la asistencia y las pensiones. Por ejemplo, las mujeres siguen cobrando de media un 16% menos que los hombres en la UE (un 15,1% en España) lo que deriva en pensiones más bajas (un 30% inferiores) al final de la carrera laboral. Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea anunció su intención de presentar antes de finales de 2020 una propuesta para legislar sobre la transparencia en los sueldos que ayude a terminar con la brecha salarial.

Se trata de una de las novedades de la nueva Estrategia sobre Igualdad de Género 2020-2025, presentada en vísperas del Día Internacional de la Mujer por el Ejecutivo comunitario y que también pretende luchar contra los estereotipos. «Es evidente que no se pueden comparar salarios a menos que haya transparencia salarial, que se sepa lo que la gente está cobrando», justificó la comisaria de igualdad, Helena Dalli, sobre los motivos de la propuesta. Cuando esta información esté disponible, alega la Comisión, será más fácil detectar brechas y discriminación porque «debido a la falta de transparencia muchas mujeres no saben o no pueden probar que están siendo mal pagadas», advierte el Ejecutivo comunitario que defiende una legislación de este tipo porque «reforzará los derechos de los empleados a recibir más información sobre los niveles salariales» si bien «podría suponer un coste adicional para las empresas».

CONSULTA / Para encontrar un equilibrio adecuado con los interlocutores sociales, empresas y administraciones nacionales la CE lanzó ayer una consulta y relanzará las discusiones con los interlocutores sociales. «Presentaremos medidas vinculantes una vez que discutamos con los agentes sociales», explicó Dalli sobre un ámbito en el que muy pocos Estados miembros han actuado --13 miembros no cuentan con ningún tipo de medida-- y muchos de los que lo han hecho o bien no aportan información segregada por géneros, o no incluyen requisitos específicos o las medidas simplemente no son de cumplimiento obligatorio.