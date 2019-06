El líder de Vox en Andalucía carga contra la sentencia de 'la Manada'

El presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, ha lamentado este sábado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena a los miembros de 'la Manada' por un delito de agresión sexual, y no de abuso sexual, como sí se hizo en primera instancia, esté "cargada de condicionantes mediáticos y políticos".

Serrano, que se presenta en Twitter como "magistrado en situación de servicios especiales y Fiscal en excedencia", ha considerado en esta red social que lo dictado con anterioridad por los correspondientes órganos judiciales "técnicamente que no se puede cambiar, alterar ni empeorar", en relación a la sentencia condenatoria. En este sentido, ha añadido, "nos volvemos a encontrar con una sentencia cargada de condicionantes mediáticos y políticos que acabará ante el Tribunal Constitucional". "No es la primera vez ni será la última", ha zanjado.

Respecto a la sentencia en sí, ha expresado en el mismo hilo de Twitter que la revocación por "error" en la prueba exige que "la sentencia recurrida carezca de motivación y resulte incongruente y carezca de razonabilidad". "Solo podría revocarse por infracción de normas sustantivas, entiendo que no antes sin oír a los acusados para no causar indefensión", ha dicho.

Sentencia la manada: Se ha consolidado una reiterada doctrina jurisprudencial( TS, TC y TEDH)según la cual resulta contrario al derecho al proceso con todas las garantías, que un órgano judicial conociendo a través de recurso condene a un absuelto en primera instancia

Serrano ha considerado asimismo en uno de sus tuits que "la diferencia entre el delito de violación y agresión sexual no depende más que de la propia apreciación de unos hechos probados que no se pueden alterar y que se practicaron, valoraron y razonaron con inmediación en primera instancia".

PRISIÓN EN MORÓN DE LA FRONTERA O HUELVA

Los cinco miembros de 'la Manada' solo estarán unos días internados en la prisión Sevilla I, donde ingresaron ayer tras ser trasladados desde la Jefatura Superior de Policía de la capital andaluza, ya que este penal está concebido únicamente para personas que tienen que cumplir condenas breves. Fuentes de Instituciones Penitenciarias han explicado que se barajan varias opciones a la hora de ser internados para cumplir la pena definitiva, dado que, por arraigo, podrían elegir el lugar donde estar internados y terminar en la cárcel Sevilla II de Morón de la Frontera (Sevilla) o en la Prisión Provincial de Huelva.

En Sevilla I ingresaron ayer tras ser recibidos por el director de la prisión, y dos de ellos, Antonio Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero, fueron derivados a un módulo para internos que son miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y los otros tres, José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, a zonas convencionales de la prisión. La Policía Nacional los arrestó en virtud de la orden de detención e ingreso en prisión que la Audiencia Provincial de Navarra dictó ayer tras ser condenados por el Tribunal Supremo a quince años de cárcel por violación.

Los detenidos se encontraban en sus viviendas a la espera del arresto, salvo Ángel Boza, que se entregó directamente en la Jefatura Superior de Policía. El Supremo ha elevado por unanimidad de 9 a 15 años de prisión la condena al considerar los hechos ocurridos en los sanfermines de 2016 como un delito continuado de violación y no un abuso sexual con prevalimiento, como hicieron dos tribunales anteriores.

REACCIONES EN EL PARLAMENTO VASCO

Los partidos vascos con representación parlamentaria se han felicitado este sábado por la condena del Tribunal Supremo a 'la Manada' que corrige una "sentencia injusta". En declaraciones a Radio Euskadi, los parlamentarios vascos han analizado la sentencia del Tribunal Supremo conocida este viernes que condena a 'La Manada' por violación y eleva la pena a 15 años.

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha considerado que la sentencia supone la corrección "de un despropósito" que "revoca y corrige a las dos instancias de la Audiencia de Navarra y sitúa el tema en el punto lógico desde todo punto de vista". "Es una agresión sexual, hablamos de una violación y se le da validez al testimonio de la víctima. Esta sentencia se suma a lo que es el sentido común y piensa la inmensa mayoría de la sociedad", ha valorado.

Desde EH Bildu, el parlamentario Iker Casanova ha afirmado que "más allá del número de años de prisión", lo importante era "reconocer los hechos como agresión" que permite mandar un "mensaje claro".

Por su parte, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Edurne García ha incidido en que la decisión del Supremo "corrige una sentencia injusta" y reconoce que "no es abuso sino violación". "Es un día para poner en valor el esfuerzo de mujeres del movimiento feminista que no han parado de salir a las calles", ha sostenido. Asimismo, ha considerado necesario llevar a cabo una reforma del Código Penal y del sistema de justicia "patriarcal" que no permite a las mujeres "vivir sin miedo".