La lluvia de estrellas más importante del año se verá mejor en Castellón

Ver una lluvia de estrellas es uno de los fenómenos más espectaculares que se pueden presenciar. Si estabas esperando a las famosas de agosto, de San Lorenzo y San Cayetano, estás de buena suerte porque esta semana podremos disfrutar de la lluvia de estrellas más importante del año: Las Gemínidas.

La Comunitat Valenciana, y por ende, la provincia de Castellón, es una de las zonas donde mejor se podrá disfrutar de este espectáculo este fin de semana. Las Gemínidas proceden del rastro de Faetón, considerado un cometa extinto ya que no deja residuos al aproximarse al Sol aunque sí lo hacía siglos atrás.

¿Qué es una lluvia de estrellas?

Sin embargo, a pesar de su popularidad hay muchas personas que todavía no han visto y no han presenciado ninguna o no están tan familiarizados con ellas... ¿Qué es una lluvia de estrellas?

Son partículas sólidas, en la mayoría de los casos inferiores a un grano de arena, que chocan bruscamente y a gran velocidad contra la atmósfera.

Desde la Tierra se ven cuando el polvo de determinados cometas atraviesa la atmósfera. A 50-90 kilómetros de la superficie terrestre, el rozamiento con esta hace que comience a brillar. Este proceso dura hasta que se sumergen en la estratosfera a 15-50 km, mucho antes de alcanzar la superficie terrestre.

Según Meteored, en esta lluvia de estrellas se podrán a preciar 120 impactos visibles por hora, llegando a las inmediaciones de la Tierra a unos 35 kilómetros por segundo, velocidad bastante inferior comparada con otras lluvias de estrellas.

¿Dónde se verán mejor?

Es aconsejable detenerse en la constelación de Géminis, hacia el sur y este, preferentemente en torno a las 2 de la mañana. En los primeros días de diciembre ya se empiezan a percibir, pero alcanzarán su frecuencia máxima la noche del próximo día 14 al 15, siempre que la Luna y las nubes lo permitan.

Las regiones más propicias para disfrutar de esta lluvia de estrellas serán las del tercio este: Aragón, Cataluña, la Comunitat Valenciana o Murcia. También, esporádicamente, en el interior peninsular, cuando las nubes escampen.