"Los sanitarios no podrían afrontar ahora un rebrote"

La jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario La Paz, María Fe Bravo, cree que si en las próxima semanas se produce un rebrote de covid-19 los profesionales del sistema sanitario público no estarán preparados para afrontar este riesgo, debido a la carga de trabajo que han tenido a lo largo de estos meses, por lo que llama a la responsabilidad de la sociedad para evitar las aglomeraciones de los últimos días.

Como vemos que los datos van bajando pensamos que ya ha pasado y que podemos volver a la situación de antes, pero no podemos hasta que tengamos vacuna, según los expertos", avisa. Y explica que los profesionales necesitan descansar, de lo contrario no será posible afrontar un nuevo rebrote. "Hay que ser conscientes de que el peligro y el riesgo no han desaparecido".