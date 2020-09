Madrid reclama de forma urgente apoyo militar, policial y sanitario

P ese al rápido avance del virus en la Comunidad de Madrid, las administraciones concernidas siguen demorando la toma de decisiones. Por ejemplo, el Gobierno regional no concretará hasta hoy –cuatro días después de que Díaz Ayuso y Sánchez enterrasen el hacha de guerra y creasen un comité de colaboración– sus necesidades más perentorias, que pasan por solicitar la ayuda del Ejército y las fuerzas de seguridad para realizar tests y controlar mejor las 37 áreas con restricciones de movilidad y aforos. Y la Consejería de Sanidad no comunicará hasta mañana, viernes, a qué otras zonas se extienden estas limitaciones, pese a que ya hay 16 barrios que han superado los 1.000 contagios por 100.000 habitantes, el criterio elegido para los primeros cierres. También podría haber limitación de aforos en hostelería y negocios, pero hasta mañana no se comunicará y hasta el lunes no entrarán en vigor.

Y es que Madrid tiene francas dificultades para hacer cumplir las limitaciones en las primeras 37 áreas, donde solo se hacen controles policiales aleatorios y se han paralizado las sanciones previstas, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifique la decisión. Por ello, el Gobierno regional solicitará hoy, en la segunda reunión del grupo de trabajo covid-19, el despliegue de 222 policías y guardias civiles que ayuden en las tareas de inspección de las cuarentenas y de cierre perimetral de las áreas citadas.

Asimismo, pedirá «apoyo militar urgente» para desarrollar tareas de desinfección, la instalación de carpas y la realización de tests serológicos a los habitantes de estas zonas. La tarea es complicada. La comunidad pretende realizar más de medio millón de pruebas rápidas, lo que supone 500 tests por la mañana y 500 por la tarde, a partir de la semana que viene, con la ayuda del Ejército y de los ayuntamientos afectados.

Fue el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, quien detalló las peticiones más urgentes, al tiempo que reclamó al Gobierno central que «no se quede con la fotografía» de Sánchez y Díaz Ayuso ante decenas de banderas el pasado lunes y «se comprometa ya» con la realidad de Madrid. Aguado reconoció que «la situación no va bien ni en España ni en Madrid», pero pidió a los madrileños «calma y confianza», porque si hay que adoptar nuevas medidas restrictivas, «no hay duda de que se hará». H