Madrid registra su primer rebrote: cinco contagios en una empresa

La Comunidad de Madrid ya ha registrado su primer rebrote de la covid-19. Las autoridades autonómicas han notificado al Ministerio de Sanidad un brote con cinco casos de contagio en un entorno laboral en Madrid capital.

Todos los enfermos, de entre 18 y 54 años, tienen síntomas leves, no han requerido ingreso y están en aislamiento domiciliario. No se ha detallado en qué zona de la capital se ha producido el brote ni se han dado datos sobre el tipo de empresa afectada porque no pueden hacerlo, según han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad.

Entorno social

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha identificado a sus contactos y ha puesto bajo vigilancia médica a seis empleados de la empresa y a doce familiares o contactos sociales.

La Comunidad de Madrid ha asegurado que se ha identificado con rapidez tanto los casos como a sus contactos a través de la investigación epidemiológica.