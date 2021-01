Margarita del Val: "Si vamos a vacunar al 3% de aquí a Semana Santa, habrá pandemia para rato"

La viróloga Margarita del Val considera que el 2021 ha comenzado con la cuarta, y no tercera, ola de la pandemia, y ha alertado además de que "estamos en el peor momento en cuanto número de contagios" después de fechas de muchos contactos sociales y debido al frío y a las actividades en interiores mal ventilados. Del Val, investigadora del Centro de Biología Molecular y coordinadora de la Plataforma de Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha incidido en que las vacunas "nos sitúan en el principio del fin", pero también en que al ritmo actual en Semana Santa solo estará vacunado el 3% de la población mayor de 65 años.

"Si vamos a vacunar al 3% de aquí a Semana Santa, habrá pandemia para rato, salvo que Moderna fabrique muchas vacunas, Pfizer acelere la producción y además baje la demanda en el resto del mundo; si no, esto irá con cuentagotas", ha manifestado la viróloga en una entrevista facilitada hoy por el CSIC.

A su juicio, "estamos en el peor momento en cuanto a número de contagios" tras fechas de muchos contactos sociales "a los que no estamos renunciando" y debido al frío que ha propiciado un aumento de las actividades en interiores mal ventilados, y ha observado que está ya cuantificado que el riesgo de contagio de este coronavirus es diez veces superior en interiores mal ventilados que al aire libre.

Protección a largo plazo

Margarita del Val defiende la seguridad y la eficacia de las vacunas de Pfizer y Moderna, tanto para combatir los síntomas más leves como los más graves, y aunque apunta las dudas que todavía suscita si protegerán a largo plazo, es contundente: "a quien me pregunta si da el consentimiento para que vacunen a su padre o su madre, le digo: Adelante".

Es también tajante al recomendar la vacuna incluso para las personas que ya han pasado el covid-19, y ha asegurado que aunque están bastante protegidas frente a una nueva infección y aunque las re-infecciones suelen ser más leves que la primera, "la vacuna les protege aún más".

La investigadora ha precisado que las vacunas "protegen del sufrimiento a las personas infectadas, pero no sabemos si también las protege de que se infecten; esto puede sonar raro porque mucha gente cree que se vacuna para no infectarse; eso es una falsa creencia o una simplificación; te vacunas para no sufrir".

En ese sentido ha apuntado que la mitad de las vacunas que se ponen a los bebés no les protegen de la infección, pero sí "del sufrimiento, los síntomas y la muerte".

Las compras y las fiestas navideñas

Aunque la vacuna de Oxford es también segura, su eficacia es menor que las de Moderna y Pfizer, ha observado la viróloga, pero ha valorado que se trata de una vacuna fácil de mantener y que podría llegar a países con menos recursos en personal sanitario, tecnologías e infraestructuras.

El CSIC trabaja en tres proyectos de vacunas contra la covid-19, ha señalado Del Val, y ha recordado que un grupo ya logró vacunas contra coronavirus humanos graves (el SARS-1 y el MERS) que eran esterilizantes, y que protegían tanto de la infección como del contagio, además de evitar el sufrimiento y la enfermedad.

En esa línea trabaja e investigador Luis Enjuanes, contra el SARS-CoV-2, ha precisado la viróloga, y ha apuntado: "puede ser difícil su producción, pero es la mejor".

Margarita del Val insiste en la misma entrevista en que desde el punto de vista matemático "ha habido claramente cuatro oleadas", y en que la actual está creciendo a causa de las compras prenavideñas y de las reuniones de Nochebuena, Nochevieja y Reyes.

"Estas están separadas por una semana, el tiempo en el que, si te has contagiado, el virus está multiplicándose para contagiar más fácilmente", ha explicado la viróloga, y ha confiado en que el confinamiento a causa de la nieve y la ola de frío contribuya a atenuar el número de contagios.