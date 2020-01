Mariah Carey, la última famosa en apuntarse al #DollyPartonChallenge

Pasado el susto de hace unos días, en el que a Mariah Carey le 'hackearon' su cuenta de Twitter y durante media hora su perfil se llenó de trolls que aprovecharon para verter insultos racistas y ataques contra Eminem, la cantante ha vuelto con mucho humor a las redes sociales para sumarse al reto viral de moda, el #DollyPartonChallenge. Se trata de un meme el que los usuarios comparan los avatares de sus distintas redes sociales: Facebook, Linkedin, Tinder, Instagram, Youtube... El objetivo es comparar la forma en la que todo el mundo muestra sus distintas facetas (más familiar, profesional, seductora, divertida, creativa...) según la plataforma en la que se mueva.

Todo empezó cuando la reina del country, Dolly Parton, compartió el primer montaje en Twitter a finales de enero. "Consigue una mujer que pueda hacerlo todo", escribió la polifacética artista, de 74 años, junto a cuatro imágenes suyas bien distintas.

Get you a woman who can do it all 😉 pic.twitter.com/sG4OHpVgxM — Dolly Parton (@DollyParton) January 21, 2020

El montaje hizo fortuna y ya supera los 250.000 'me gusta'. Además, multitud de famosos y políticos se han subido al carro de Parton. Como Carey, que, por su parte, le ha añadido una variante, ya que subido fotos con sus tres parejas. En el recuadro correspondiente a Linkedin aparece estrechándole la mano a Tommy Mottola, el magnate de la industria musical que fue su primer marido. En el apartado de Facebook aparece con su otro exesposo y padre de sus dos hijos, Nick Cannon (para mostrar su lado más familiar). En Instagram se ha reservado una imagen con su actual pareja, el bailarín Bryan Tanaka. Y, finalmente, en Tinder, aparece sola, en biquini y con varios kilos menos.

What would my Twitter one be? 😁 pic.twitter.com/Y7YBPfhpGm — Mariah Carey (@MariahCarey) January 27, 2020

DE CYRUS A WILL SMITH Y JOSÉ MOTA

El reto ha conquistado a multitud de famosos, como a la mismísima ahijada de Dolly Parton, Miley Cyrus, los Jonas Brothers, Mark Ruffalo, Will Smith, Modern Family, Friends, Janet Jackson y Jennifer Garner.

Ver esta publicación en Instagram I’d swipe right Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith) el 23 Ene, 2020 a las 8:39 PST