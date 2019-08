Más de 204.000 congoleños han sido vacunados contra el ébola

Las autoridades congoleñas han informado de que más de 204.000 personas han recibido desde principios de mes la vacuna contra el ébola preparada por la farmacéutica Merck, que consideran instrumental para contener la actual epidemia, que ha dejado casi 2.000 muertos desde su estallido en agosto del 2018.

Concretamente, un total de 204.044 personas han sido inoculadas desde el 8 de agosto para combatir un brote que ha causado 1.980 muertes y ha contagiado a 2.845 personas. Es el segundo más letal en la historia de la enfermedad, después de un brote en África occidental en el 2014-2016 que mató a 11.300 personas.

La ONU calcula que casi 750 niños han contraído el virus desde que la República Democrática del Congo (RDC) declaró el inicio de la crisis. De ellos, más de 500 han perdido la vida, recuerda el representante de Unicef en el país africano, Edouard Beigbeder.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos informó el miércoles pasado que financiará la fabricación de la vacuna contra el ébola de Merck & Co Inc, llamada V920. Hay otra vacuna de Johnson y Johnson disponible, pero las autoridades aún no la han usado por temor a crear confusión entre una población ya escéptica y a veces hostil.

MEDIA DE CASOS CONSTANTE

La media de nuevos casos se mantiene constante en la RDC pero tanto las autoridades locales como las organizaciones internacionales no bajan la guardia. Entre los últimos confirmados está el de una mujer de más de 70 años que no mantuvo contacto con ningún enfermo ni tampoco viajó a una zona afectada. Residente en el remoto pueblo de Pinga, se cree que contrajo la enfermedad al ingerir carne contaminada o a través de otra fuente animal.