Un médico español narra la situación en la zona cero del coronavirus en Italia

Un médico español que actualmente ejerce en el hospital de Piacenza en el norte de Italia, Pau Mateo, critica el pánico generado en la población ante la situación de emergencia sanitaria que vive actualmente la zona por la aparición de más de 230 casos de coronavirus.

Mediante un vídeo divulgado en su canal de Youtube Diario de un MIR, Mateo hace un llamamiento a la calma y desmiente informaciones falsas que circulan por los medios y las redes sociales.

Según ha explicado Mateo en su vídeo, tres de sus compañeros están de baja porque han dado positivo en coronavirus. Él mismo se ha realizado un cultivo por haber tenido contacto directo con ellos, cuyo resultado conocerá en las próximas horas.

El Hospital de Piacenza es el hospital de referencia para la decena de municipios que permanecen en cuarentena por orden de las autoridades italianas después de que ya se hayan detectado más de 230 pacientes infectados en el país, entre los cuales se identifican siete fallecidos.

Un catarro más

Sobre todo tranquilidad, no pasa nada. Es un catarro más, ha insistido el doctor. Aunque los protocolos de actuación cambian cada día, la regla médica actual, según ha explicado, es considerar paciente de coronavirus a cualquier persona que presente síntomas comunes de resfriado hasta que se demuestre lo contrario.

El médico ha afirmado que durante la semana pasada pasó visita a más de 50 personas con síntomas que podrían ser del Covid-19 y que seguramente ha tenido pacientes que ya estaban infectados del coronavirus sin que ellos o yo lo supiéramos. Asimismo, ha añadido que el posible fallo cometido radica en no pensar que igual el virus ya estaba entre nosotros y haber descartado, por protocolo, a todo paciente sintomático que negara haber viajado a China o haber mantenido contacto con alguna persona diagnosticada.

Noticias falsas

Además, Mateo ha criticado el daño que están haciendo las fake news sobre el virus y el estado de alarma al que se está sometiendo a la población. Los pacientes que están muriendo son personas con morbilidades, ha añadido. Las personas que tienen EPO (Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica), un asma muy descontrolada o inmunodeficiencias son personas que están más predispuestas a llevar peor este tipo de enfermedades () y algunas de ellas fallecen. Por esta razón, el doctor insiste en que esto no significa que la mayoría de población vaya a morir.

"Estos días me estoy encontrando pacientes que me dicen angustiados que están muy preocupados por el coronavirus. Y cuando les preguntas si se han vacunado de la gripe te dicen que no, que no lo tenían muy claro, cuando todos sabemos que es un virus que llega todos los años y que la vacuna es una medida de prevención eficaz", ha explicado.

Según el doctor, lo más importante es intentar contenerlo lo en el mejor grado posible. Si alguna persona sospecha de estar cayendo enferma, deberá tomar la precaución de ponerse mascarilla y mantener una buena higiene, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y no tocar mucosas, nariz, boca, ojos, si tenemos las manos sucias".

A la espera de los resultados

Mateo pide que su vídeo se comparta porque considera que es crucial mantener la tranquilidad y "hacer las cosas ordenadas y lógicas en un momento como este. El médico sigue a la espera de los resultados para saber si se ha contagiado del virus, pero manifiesta que su máxima preocupación es poder seguir ejerciendo para atender a los casos que no descansan en las urgencias de su hospital y que requieren de todo el personal médico disponible cada día.