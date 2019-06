Médicos y usuarios instan al Congreso a bajar el precio de los medicamentos

Con la intención de que la sociedad y los partidos políticos sean conscientes, debatan y hagan propuestas tendentes a rebajar el «desorbitado» importe de algunos fármacos, que está disparando el gasto farmacéutico, 17 organizaciones que defienden la sanidad pública, con apoyo de la Organización Médica Colegial (OMC), presentaron ayer en el Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) llamada Medicamentos a un precio justo. Si la Mesa de la Cámara Baja la admite a trámite, los promotores tendrán nueve meses para recoger las 500.000 firmas que permitan su debate en el Congreso.

La iniciativa parte de la base de que el «aumento continuado de los precios de los nuevos medicamentos, en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación o fabricación», está provocando un «importante» incremento del gasto farmacéutico que «pone en peligro la sostenibilidad del sistema», indica la exposición de motivos. El año pasado se incrementó, de hecho, un 3% la inversión del Sistema Nacional de Salud en recetas y un 4,5% la cantidad destinada a farmacia hospitalaria.

LA HEPATITIS C // Esta situación se puso de manifiesto cuando Sanidad comenzó a costear los nuevos fármacos contra la hepatitis C, que según una investigación del Senado estadounidense tienen un coste de 300 euros por tratamiento y en España la Administración está pagando más de 20.000, según aproximaciones realizadas por plataformas como Civio --adherida a la iniciativa--, dado que la instituciones no hacen público los precios unitarios de los medicamentos.

Ante esta situación, la ILP propone un conjunto de medidas, entre las que se encuentra la de reforzar la capacidad de la administración para fijar el precio en base a los costes de fabricación e investigación, «debidamente acreditados», más un margen de beneficio que «se equiparará a la media del sector industrial».

Asimismo, impone que los precios sean de conocimiento público y se dote de transparencia a un sistema que resulta «opaco», de forma que se hagan públicas las actas de las reuniones de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, en las que se negocia con la industria.