1. ‘WIKILOC’

Las mejores rutas con GPS en el móvil

Wikiloc (iOS y Android, gratis) es una app de obligada instalación para los amantes del senderismo, rutas en bici, running... Propone miles de rutas, que se pueden seguir con GPS.

2. ‘STREETS OF RAGE’

Un clásico para dispositivos móviles

Streets of Rage es un juego de Sega clásico para consolas que, ahora, está disponible para móviles (Android e iOS, gratis). Se trata de un beat them up que márcó una época por su jugabilidad.

3. ‘DURANGO: WILDLANDS’

Recorre un mundo lleno de dinosaurios

Durango (Android e iOS, gratis) es una juego masivo on line para móviles donde el usuario tiene libertad para recorrer un mundo prehistórico inexplorado lleno de dinosaurios.

4. ‘MIXER’

Interactúa e influye en los juegos

Mixer (Android e iOS, gratis) es una aplicación para ver streaming de juegos en directo que, además, permite interactuar con los propios streamers e influir en lo que pasa en sus juegos.