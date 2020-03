Mercadona modifica su horario y controlará el aforo en todas las tiendas

Los supermercados se han visto desbordados en los últimos días ante la avalancha de personas que acudían a llenar la nevera. Y para que esa situación no se repita y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los clientes, la mayoría de las cadenas van a tomar medidas.

Mercadona anunció ayer que a partir de esta hoy cambia su horario y garantiza las distancias de seguridad por la crisis del covid-19.

En el marco del Real Decreto del sábado, todas las tiendas de la cadena de Juan Roig reducen desde hoy el horario de apertura, que será de 9.00 a 20.00 horas. Se trata de una modificación horaria que dada la excepcionalidad puede cambiar, aunque si es así, será anunciado por la empresa.

Mercadona recomienda a sus clientes que vayan solos a realizar la compra (no en familia, o con niños o grupos) y desaconseja acudir a las personas que formen parte de los grupos de riesgo, como ancianos o personas con enfermedades crónicas. También insta a espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de la apertura y comprar con rapidez. Asimismo, asegura que el suministro está garantizado, pide que se pague preferentemente con tarjeta y se eviten el efectivo. Lo que no se permitirá es la devolución de ningún producto.

También se controlará el aforo de los supermercados y se señalizará la distancia mínima exigida entre personas (un metro). Si se supera este límite de personas no podrá entrar nadie hasta que se vacíe la tienda. Si hay colas en la entrada, se marcará una distancia mínima de un metro para las personas que espera.

Consum también ha reducido su horario (de 10.00 a 20.00 horas) y no permite llevarse más de seis productos de la misma referencia por persona y día.