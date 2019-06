Microsoft anuncia Project Scarlett, una nueva consola que llegará en el 2020

Microsoft anunció este lunes en la feria E3 que su nueva consola se llamará Project Scarlett y desveló que llegará a las tiendas en las Navidades del 2020. El máximo responsable de Xbox, Phil Spencer, aseguró que Project Scarlett es "la consola más potente" y con rendimiento "más alto" que jamás han diseñado en la compañía estadounidense. Microsoft celebró en el Microsoft Theatre de Los Ángeles (EEUU) su conferencia oficial en la antesala de la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que tendrá lugar del martes al jueves en el Centro de Convenciones de la ciudad californiana.

La nueva generación de consolas de Microsoft, que sucederá a la Xbox One (2013) y a la Xbox One X (2017), llegará además con el videojuego 'Halo Infinite' como aliciente bajo el brazo. Aunque solo se conocieron hoy unos pocos detalles de Project Scarlett, Microsoft aseguró que su nueva apuesta será "cuatro veces" más potente que la Xbox One X y dijo que será compatible con la resolución 8k. Por el momento no se han visto imágenes de la apariencia física de Project Scarlett y tampoco se sabe cuál será su precio de venta.

Está previsto que Project Scarlett compita con otro gran y esperado lanzamiento dentro de las consolas de alta gama: la sucesora de la PlayStation 4 que está preparando Sony. Al margen de Project Scarlett, el protagonismo en la presentación de Microsoft en la E3, que duró una hora y media, correspondió a juegos como 'Halo Infinite', 'Cyberpunk 2077', 'Gears 5' o 'Elden Ring', un título en el que han colaborado Hidetaka Miyazaki, el creador de 'Dark Souls', y George R.R. Martin, el escritor de la exitosa saga de fantasía épica 'Game of Thrones'.

Entre las sorpresas de la conferencia de Microsoft destacó la aplaudida aparición sobre el escenario del actor Keanu Reeves, que ha prestado su voz y figura para el videojuego 'Cyberpunk 2077'.