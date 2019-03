Miles de cientificos de Europa y los Estados Unidos apoyan la revuelta verde

La ola de apoyos a la huelga estudiantil por el clima organizada este viernes por el movimiento Fridays for Future no deja de crecer, especialmente entre el mundo científico. Primero fueron 12.500 académicos de Alemania, Austria y Suiza los que presentaron el martes en Berlín un manifesto de apoyo a la protesta encabezada por la sueca Greta Thunberg. Luego, el miércoles, más de 250 miembros de distintas disciplinas y universidades españolas hicieron pública una carta de respaldo. Y este jueves han sido 250 científicos de universidades públicas y privadas estadounidenses los que han avalado las propuestas de los jóvenes. "Necesitan nuestro apoyo, pero más que eso, necesitan que nosotros actuemos. Su futuro depende de ello", han advertido estos últimos.

Una de las peticiones más reiteradas por los jóvenes activistas es que los políticos escuchen a los científicos. No piden nada extravagante, aseguran. Sólo lo que ha dictaminado la ciencia. Y en justa correspondencia, los expertos parecen haber visto en esta revuelta el rayo de esperanza que se necesitaba frente al inmobilismo de muchos países y sectores económicos.

CADA AÑO, MÁS CALOR

"Cada año de sus vidas ha sido más cálido y ellos están siendo testigos también del incremento de la frecuencia, la virulencia creciente y los costosos eventos extremos climáticos", recuerdan los estadounidenses en su comunicado, en el que advierten también, que sin una acción más agresiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero "estos estudiantes serán testigos de un mundo que aún es imposible de imaginar por completo". "Cada año que retrasamos la acción seria tiene un incremento adicional del coste y de los impactos peligrosos potenciales del cambio climático", concluyen.

La carta de los científicos españoles hace especial incapié en la "preocupante situación de silencio climático y falta de voluntad política para afrontar el problema" que observan en nuestro país, mientras que el manifiesto de los académicos centroeuropeos se centra en destacar que "las medidas actuales para la protección del clima, la biodiversidad, los bosques, los mares y el suelo están muy lejos de ser suficientes". "La precupación" de los jóvenes "está justificada y respaldada pro la ciencia", certifican.

1.600 MANIFESTACIONES

Junto a esta ola de apoyos, el número de convocatorias a nivel mundial para este 15-M climático también se ha ido extendiedo y alcanza ya las 1.600 ciudades de 105 países, según refleja Greta en su cuenta de twiter. Sólo en Alemania hay previstas 180 manifestaciones. En España el número de poblaciones donde se han convocado protestas ronda la cincuentena. La plaza Universitat de Barcelona y la Puerta del Sol de Madrid serán los puntos neurálgicos. La organización ecologista Greenpeace ha abierto un blog donde figura la lista completa de las convocatorias españolas.

Tres adolescentes incluso más pequeñas que Greta son las que han llevado la voz de la revuelta al pías escabezado por negacionista Donald Trump. Se trata de Isra Hirsi, 16 años; Haven Coleman, edad 12; y Alejandría Villaseño, de 13 años de edad, como destaba en un tuit la dirigente demócrata Hillary Clinton.

Three amazing young women—Isra Hirsi, age 16; Haven Coleman, age 12; and Alexandria Villaseño, age 13—have organized youth climate strikes around the country tomorrow. Their demand: a livable future for their generation.



