Moda perruna: Zara y otras firmas para llevar a la última a tu mascota

Con ese olfato de sabueso que le caracteriza para olisquear las últimas tendencias de moda, Zara acaba de introducir dentro de sus lanzamientos para esta primavera-verano una colección dedicada a las mascotas 'Pet Collection' si bien está íntegramente dedicada -por ahora- a los perros. Al fin y al cabo, estos compañeros que tanto cariño nos han brindado en los meses de confinamiento, en esos paseos, y en las posteriores restricciones y límites perimetrales, representan en España una población más numerosa que todos los niños menores de 15 años juntos, para los que el gigante textil elabora varias colecciones cada temporada. La cifra no es moco de pavo, por lo que cuesta entender cómo a Zara no se le había ocurrido antes ponerse a diseñar para este suculento sector.

Estamos hablando de una población de 13 millones de mascotas registradas, según datos de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC). Para cada familia, además, su mascota es única, la mejor, por lo que no le importa gastarse en su animal de compañía una media de 1.200 euros al año. Aunque, claro, no es lo mismo el dinero que se invierte en un conejo o una tortuga que en los mejores amigos de las personas. Estos últimos, los canes, siguen siendo las mascotas por excelencia en nuestro país. Un 89% de los encuestados tiene, al menos, uno, y la media ha crecido respecto al 2018. Entonces había 1,4 por casa, y en 2019, subieron hasta 1,8. Según datos de la tercera edición Estudio Anual sobre Mascotas en España, tras los perros, a muuucha distancia, se sitúan los felinos (6%), con una media de 2,3 por hogar.

Más allá de la moda clásica

Ante estas cifras, con curva al alza, y ante la tendencia creciente de las firmas del sector de apostar por divisiones más allá de la moda clásica, Zara Home lanzó la primera tentativa en moda perruna a finales del año pasado. Es la colección cápsula 'My dog is the best', dedicada a los complementos para el hogar pensada para canes. Fundas para bolsas, camas, pelotas y huesos de juguete, correas de todo tipo, cojines a cuadros, mantas de borreguito, comederos de metal y porcelana. Todo con un estilo entre campestre y 'british'. Para los dueños, además, hay un juego de cartas 'memo', con 25 razas de perros, y un libro de fotos de perretes obra Walter Chandoha.

La pandemia, además, ha acelerado estas búsquedas de nuevos nichos en las firmas, también en la de Amancio Ortega, toda una experta en reinventarse y adaptar sus colecciones a las necesidades del momento. Ejemplo de ello son las bolsas y carritos de la compra acolchados que lanzó hace unos meses y que ha vuelto a reeditar recientemente reconvertidos en 'shoppers' con ruedas, o todos los modelos de chándales -el 'must' del covid- que ha puesto en circulación, o la nueva línea de ropa interior y hasta otra de velas perfumadas.

Y ahora le ha tocado el turno a los perros. 'Pet Collection' está llena de prendas que bien podrían ir a juego con la de sus dueños. Todos los modelos y accesorios siguen las tendencias y colores del momento para derrochar estilo en cada paseo. Para este catálogo, la firma ha contado con varias de sus 'tops' habituales, como la maniquí estadounidense Cara Taylor, que además posa acompañada de su propia mascota, Ned en la foto que abre el reportaje, o la británica Edie Campbell, que aparece junto a la suya, Pam.

Confeccionadas en algodón y en piel, para otorgar mayor libertad de movimiento a las mascotas, podemos encontrar cazadoras acolchadas, una de las tendencias de este invierno, por 25,95 euros. También chubasqueros, que son muy top, por 19,95. Destacan una sudadera con capucha y manga corta, varios cuellos bandanas, así como una manta a cuadros (15,95), y demás complementos, como camas, collares y juguetes.

Otras propuestas con estilo

Pero Zara no es la única 'low cost' en fijarse en la moda para perros. H&M incluye en su catálogo actual tres prendas: un jersey con un Mickey estampado en el lomo y dos chaquetas acolchadas (entre 19,99 y 29,99). Cabe recordar que en 2018, en su colección en colaboración con un gran diseñador, entonces Moschino, también incluyó prendas para perros.

En 'prêt-à-porter' y firmas de lujo varias casas tienen colecciones y propuestas desde hace algún tiempo. Este es el caso de la firma italiana Moncler, que en su web incluye desde el 2016 varios acolchados, gabardinas y collares, con precios a partir de 190 euros.

Una década antes, ya vio mercado en los perros Ralph Lauren, y en el 2006 sacó una línea de sus icónicos polos, en tallas que abarcaban desde caniches hasta pastores alemanes. El modelo, en toda la gama de colores se puede adquirir desde los 47.

Gucci también tiene collares y gargantillas no aptos para todos los bolsillos de los dueños de los perro, al igual que Louis Vuitton, con famosa línea de cárdigans, camisas, bandanas y chalecos reflectantes, y que también vende collares para salir a pasear a partir de 235 euros. Por último, Versace, también tiene correas exclusivas (a partir de 545 euros), además de batines, gabardinas, camisetas y camas con el estampado de la casa de la Medusa.