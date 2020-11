Moncofa lluita contra la salinització dels camps

L a sobreexplotacio dels aqüifers de la Rambleta, Salt del Cavall i Algar Quart, entre d’altres, és coneguda en àmbits europeus per haver produït una intrusió salina especialment relevant dins la conca mediterrània en termes de Moncofa i la Vall d’Uixó que té com orígen el canvi dels cultius de secà (garrofers, vinyes, ametllers, oliveres...) de peu de muntanya a regadiu de cítrics (satsumes, clementines orovals, nuleres, etc.) entre els anys 1960-90. Més de trenta pous tingueren que tancar-se per treure aigua salada a Moncofa.

La solució que proposà la Confederació Hidrogràfica del Xúquer consistía en fer una recàrrega continuada dels aqüífers a partir de les revingudes del Belcaire mitjançant una bassa de 2 hectòmetres cúbics que s'introduirien en dos pous mes avall. Tres anys durà en fer-se realitat l’obra i quedà preparada l’any 2008 per a fer les primeres actuacions de càrrega programada.

«Posteriorment, un cas semblant va ser posat en marxa en el Palancia recarregant els aqüífers sobreexplotats a partir dels engolidors

«Pense que estem en el moment clau per a donar-li la solució a la problemàtica que Moncofa i la part baixa del terme municipal de la Vall d’Uixó estant patint amb la salinització dels aquïfers. Ara, en les eines que hi han, poden provocar una gran injecció d’aigüa dolça als acuïfers i millorar les zones agrícoles d’aquestos pobles. Moncofa ha patit amb la salinització dels seus camps, provocant la mort de molts cultius», assenyala Amer. Recuperar aquestes terres es pot fer de poder contar amb aigüa dolça. H