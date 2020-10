Mónica, la joven que sale de fiesta todos los días sin mascarilla: Los jóvenes tenemos derecho a divertirnos

La Covid-19 y las medidas adoptadas para frenar su expansión en la denominada segunda ola de la pandemia han generado una escisión ideológica entre la población española. Mónica Ayllón era una desconocida hasta el pasado viernes. La joven de 21 años, residente en Talavera de la Reina, se ha hecho tristemente famosa como ejemplo de la irresponsabilidad de algunos jóvenes frente a la Covid-19.

La joven, en el programa de televisón ‘Cuatro al díá’, aseguró que no tiene "ningún miedo" al coronavirus y que por eso “se salta a la torera” las restricciones impuestas para frenar la propagación de la pandemia. Ajena a la alerta de contagio en fiestas colectivas, sale "todos los fines de semana" y no se pone la mascarilla "para hacer botellón" con sus amigos porque los jóvenes tienen "derecho a divertirse".

Pese a las críticas que ha recibido a lo largo de todo el fin de semana por sus declaraciones, Mónica Ayllón ha vuelto a poner de relieve a Joaquín Prat que sigue pensando igual, aunque sí ha pedido disculpas a quien se haya sentido ofendido con sus declaraciones. "Yo no me voy a poner la mascarilla en una fiesta y punto. Yo lo que pretendía era defender mis libertades y las libertades de los jóvenes. Siento mucho que los ciudadanos sean unas marionetas de los políticos. ¿Qué pasa? ¿Que el coronavirus se despierta a las once de la noche y se acuesta a las seis de la mañana? Yo voto por la libertad", ha destacado la joven de 21 años.

"Yo no como de la gente, yo como de mí y las críticas que me diga le gente me la resbala porque no como de eso", ha indicado. "Yo quiero defender la libertad de todos los jóvenes, que nos merecemos algo, nos merecemos alguna fiesta porque llevamos todo el verano sin salir", ha continuado.

Mónica Ayllón ha culpado al presentador de 'Cuatro al día' de las críticas que ha recibido desde entonces: "Es que me echáis la culpa a mí de todo, cuando sólo he defendido un poco de mi libertad y la de los jóvenes, que llevamos todo el verano en casa metidos sin salir de fiesta. Vosotros tampoco lleváis mascarilla en la televisión y a mí quién me asegura que os hacen las pruebas", sentenció.