Muere a los 9 años Jaime Estrany, el niño que impulsó la campaña de recogida de tapones

Jaime Estrany, el niño de Palma con parálisis cerebral que impulsó la recogida de tapones para recaudar fondos de ayuda para menores con su misma enfermedad, ha fallecido a los nueve años. Así lo ha anunciado la madre del pequeño, Antonia Balaguer Dávila, en una emotiva carta publicada en la cuenta de Facebook de la asociación Arka Tapones Solidarios.

"Jamás pensé que llegaría un día que ya no estarías entre nosotros. Has luchado durante 9 años pero esta ultima batalla ha sido invencible cariño mío. No podemos estar más orgullosos de ti, mi amor, nuestro tesoro, nuestro campeón, el rey de la casa y por siempre el rey de nuestro corazón", escribe su madre. Y continúa: "Sólo tenemos palabras de agradecimiento por haber dado luz a nuestra vida, y enseñado a valorar mucho más las cosas".

Según explica el 'Diario de Mallorca', en el año 2012 los padres de Jaime Estrany iniciaron esta campaña de recogida de tapones para recaudar fondos para ayudar a su hijo y a otros niños en su misma situación. La iniciativa se expandió a tales dimensiones que lo padres decidieron crear la fundación Arka para ayudar a niños con parálisis cerebral.

Este martes se celebra el velatorio del pequeño Jaime en Son Valentí entre las 14.40 y las 21.00 horas, y mañana martes el funeral en la parroquia San Francisco de Paula a las 20.00 horas.

La muerte del pequeño ha conmovido a miles de personas. También ha instituciones. Entre ellos, a los Bomberos y la Policía de Palma, que han lamentado la pérdida a través de las redes: