Mueren cinco personas tras caer una avioneta en un lago de Florida

Al menos cinco personas murieron el viernes tras precipitarse al lago Okeechobee, en el sur de Florida, la avioneta en la que viajaban, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Palm Beach (PBSO).

Las autoridades de rescate recuperaron los cuerpos de cinco personas entre el fuselaje de la aeronave, que había partido del Aeropuerto Internacional de Tampa, en la costa oeste de Florida.

PBSO informó de que una persona fue observada nadando lejos de la aeronave, pero que los buzos no la han localizado.

PBSO Marine Unit Deputies and @PBCFR personnel recovered five individuals from the aircraft fuselage. All individuals are deceased. The death investigation will be handled by PBSO Violent Crimes Division. The airplane crash will be investigated by the FAA and NTSB. pic.twitter.com/j70gbdjt4h