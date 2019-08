Una mujer de 90 años muere en Sevilla por el brote de listeriosis

Una anciana de 90 años se convirtió ayer en la primera víctima mortal del brote de listeriosis detectado en Andalucía, según informó el director de la unidad de infecciosos del Hospital Virgen del Rocío y también portavoz de la Junta de Andalucía para esta alerta sanitaria, José Miguel Cisneros. La mujer fallecida había consumido carne mechada de la marca La Mechá, origen de este brote, y formaba parte del «grupo de riesgo» de pacientes afectados por la bacteria Listeria monocytogenes.

El número de enfermos de listeriosis en Andalucía ascendía ayer a 114, 34 más que el lunes. De este total, 53 se encuentran hospitalizados, 18 de ellos son embarazadas y otros dos son bebés recién nacidos. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, confirmó que desde el 16 de agosto está decretada la alerta sanitaria a nivel nacional por el brote de listeriosis que se ha registrado en varios puntos de la comunidad andaluza por el consumo de carne de La Mechá y que también se ha extendido a Extremadura, con al menos un caso confirmado y otros cuatro sospechosos.

La Agència de Salut Pública de Catalunya está estudiando dos posibles casos de ciudadanos catalanes que se cree que contrajeron esta enfermedad. Son dos personas pertenecientes a la misma familia que viven en la Catalunya central. Recientemente recibieron la visita de un familiar que reside en Sevilla y que les trajo de regalo un paquete de la carne mechada infectada. Las tres personas consumieron este producto y pocos días después desarrollaron los primeros síntomas: diarreas, fiebre y dolor articular.

NO LLEGÓ A LA COMUNITAT // Por suerte, la carne contaminada con listeriosis que está detrás del brote no llegó a distribuirse en la Comunitat Valenciana. Así lo confirmaron ayer fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad, desde donde aseguran que no tienen «constancia» de que el producto, que además de a Andalucía y Extremadura, llegó a Madrid y, en «cantidades mínimas», también a Castilla-La Mancha y Tenerife.