Una mujer despierta tras 27 años en coma

Como cada día, Munira Abdulla fue al colegio a recoger a su hijo Omar, de cuatro años de edad. De regreso a casa, en la capital emiratí de Abu Dabi, sufrieron un grave accidente de tráfico. Su vehículo impactó contra un autobús. Munira protegió a su hijo con su cuerpo y evitó que sufriera daños mayores, pero ella sufrió una dura lesión cerebral que la dejó en una especie de coma durante casi tres décadas. “Estábamos sentados en la parte de atrás”, explicó Omar al diario emiratí ‘The National’. “Cuando vio que íbamos a chocar me abrazó para protegerme del impacto”. Era 1991 y ella tenía tan solo 32 años.

Postrada en la cama en un estado vegetal vigil, Munira pasó por especialistas en los Emiratos Árabes Unidos y en el Reino Unido, pero no fue hasta el junio del año pasado cuando recuperó los sentidos. Ingresada en la clínica Schoen de Bad Aibling, 50 kilómetros al sur-este de Múnich, la mujer ‘despertó’ 27 años después de proteger a su hijo de la colisión con un autobús. A su lado, Omar tiene 32 años, los mismos que su madre cuando sufrió esa grave lesión cerebral.

Este impactante caso se ha hecho conocido mundialmente en la última semana después que ‘The National’ relatase los detalles de este impactante y complejo caso. “Nuestro objetivo principal era darle a su frágil conciencia la oportunidad de desarrollarse y prosperar”, explicó su neurólogo en Alemania, el doctor Ahmad Ryll.

