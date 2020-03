Murcia no incluye en su decreto el "cierre" de la actividad no esencial

El boletín oficial de la Región de Murcia ha publicado este lunes la Orden de la Consejería de Salud por la que se declara que los hoteles quedan a disposición de la autoridad sanitaria regional para afrontar la crisis del coronavirus, si bien no recoge la orden de cierre de toda actividad económica no esencial firmada por el presidente, Fernando López Miras. Poco después de que la firmara este domingo, el Ministerio de Sanidad le recordó que las autonomías no tienen competencia para dar tal orden y que esa decisión es únicamente competencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Murcia acordó este domingo el cierre de toda actividad esencial en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Uno de los miembros del Ejecutivo murciano, el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga (PP), aseguró en un mensaje en Twitter que esa orden de "cierre" entraría en vigor en cuanto fuera publicada en el boletín oficial, cosa que de momento no ha ocurrido.

López Miras argumentó que la decisión de cierre se sustenta en el párrafo segundo del artículo 4.3 del real decreto del Estado de Alarma que permite a las autonomías instar al ministerio competente determinadas actuaciones y en este caso remitirán la orden autonómica al de Sanidad para que la ratifique y autorice su ejecución. "Exijo que sea ejecutada por la autoridad competente o, en su caso, ratificada para que la comunidad autónoma pueda ejecutarla", reclamó el domingo.

"La economía se puede recuperar, pero una vida perdida no", señaló López Miras, quien insistió en que la decisión "obedece a un único argumento, el de no poner en peligro a las miles y miles de personas que cada mañana salen de sus casas y a las que, en sus distintas ocupaciones, les resulta imposible guardar unas mínimas medidas de seguridad".

Según la orden firmada por López Miras, las únicas actividades económicas autorizadas en Murcia serían el transporte de mercancías, farmacia, alimentación, energéticas, gasolineras, aseguradoras y bancos, correos, sector primario, y medios de comunicación.