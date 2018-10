El Museu acoge del 24 al 26 la XIX Reunión anual de Museos de Ciencia y Técnica de España

El Museu de les Ciències se convierte a partir del miércoles y hasta el viernes 26 de octubreen sede de la XIX Reunión Anual de Museos de Ciencia y Técnica de España, con la presencia de los directores y representantes de los principales centros de ciencia y planetarios dedicados a la divulgación.

El tema que se aborda este año es 'El futuro de los museos de ciencia y de sus profesionales'. Durante el encuentro, se celebran tres conferencias públicos de libre acceso a todos los interesados hasta que se complete el aforo.

El auditorio del Museo de las Ciencias acogerá el miércoles 24 de octubre a las 18:30 horas la conferencia inaugural 'Comunicar la ciencia en el siglo XIX. Entre la candidez y el cinismo' impartida por Antonio Ariño Villarroya, Vicerrector de Cultura y Deportes de la Universitat de València.

El jueves 25 de octubre tendrá lugar a las 16.30 h la conferencia de expertos 'Confusión en el Edén' a cargo de Guillermo Fernández, consultor de proyectos museísticos, y Erik Stengler, profesor del máster de Museos del Cooperstown Graduate Program en el estado de NY.

El viernes 26 de octubre a las 12.00 h tendrá lugar la conferencia de clausura 'El investigador como comunicador de la ciencia; hacia un nuevo modelo' a cargo de José Antonio Gordillo Martorell. Science Communication Project Manager. Group of Atmospheric Science. Luleå University of Technology, Suecia. También se celebrará la conferencia '¿Puede haber vida en Marte?' impartida por Javier Martin-Torres del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (UGR-CSIC), Granada. Luleå University of Technology.