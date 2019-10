La NASA felicita Halloween con una terrorífica foto del Sol

La NASA ha felicitado la fiesta de Halloween a sus seguidores de Twitter con una terrorífica foto del Sol. En la instantánea, que data del 8 de octubre del 2014, aparecen coloreadas de naranja las zonas con mayor actividad en el astro y le confieren una semejanza con las tenebrosas calabazas típicas de esta temporada.

Según ha explicado la propia agencia espacial, las imágenes de este tipo se obtienen dando colores más claros y vívidos a las zonas de la imagen con mayor actividad y emisión de energía.

Para la imagen definitva se utilizaron varias fotos superpuestas tomadas con diferentes medidas de onda del mismo instante.

"No no es una calabaza de Halloween. Es el Sol! La imagen ultravioleta fue capturada por el Observatorio Dinmaico del Sol de la NASA en el 2014 y muestra las regiones activas de nuestra estrella", han escrito en su perfil.

No, that’s not a fiery jack-o’-lantern 🔥🎃. It’s the Sun!



Our @NASASun Solar Dynamics Observatory captured this ultraviolet image in 2014, showing active regions on our home star. #Halloween19



Download in hi-res: https://t.co/731LNTG6Ui pic.twitter.com/RWIETuusYo