Unas Nike edición limitada, en busca y captura por el FBI

Llevar un modelo exclusivo o muy raro de unas zapatillas de Nike puede que sea un motivo para fardar, pero también puede que sea la peor pesadilla para su dueño, sobre todo si se trata de un criminal captado por las cámaras de seguridad cercanas al Capitollio, el pasado 6 de enero, fecha del infame asalto al Congreso de EEUU. Mientras la turba de seguidores de Trump allanaba las Cámaras, de acuerdo con informes de la policía federal estadounidense, a poca distancia de allí se encontró una furgoneta con 11 artefactos explosivos y varias armas de fuego y cargadores llenos. El ciudadano Lonnie Leroy Coffman, propietario del vehículo, fue detenido y acusado de portar armas de fuego no registradas y una pistola sin permiso.

La cosa no quedó ahí. En la publicación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), uno de los sospechosos no identificados en ese momento había colocado dos bombas caseras en la ciudad. La primera fue encontrada cerca de la sede del Comité Nacional Republicano y el segundo explosivo se encontraba a unos 300 metros de la sede del Comité Nacional Demócrata.

Due to the significant interest for information related to the incidents in and around the US Capitol, this thread will be updated with pertinent information. pic.twitter.com/docEDp7ZcQ

Las fotos del individuo no aportan muchas pistas, pues va tapado hasta las cejas, con una chaqueta con capucha que le tapa la cara, que además cubre con mascarilla. Usa guantes y pantalones oscuros, y arrastra una mochila con ruedas. Precisamente, la mochila y otro de sus accesorios, las deportivas, es lo que ha llamado la atención de las autoridades, que han pedido colaboración ciudadana para trincar al tipo.

En un tuit posterior, los federales amplían las imágenes y se aprecia mejor el calzado del encapuchado.

The #FBI released new photos of the individual(s) responsible for placing suspected pipe bombs in Washington, D.C., on January 6. If you recognize this backpack or these shoes, submit a tip at https://t.co/buMd8vYXzH. A $50,000 reward is available. @FBIWFO https://t.co/Quaky7ud2X pic.twitter.com/ivJJwoWERr