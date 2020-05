Los niños propagan menos que los adultos el coronavirus

Existen evidencias de que los niños transmiten menos el nuevo coronavirus que los adultos, según las investigaciones de dos epidemiólogos importantes del Reino Unido que, sin embargo, advirtieron de que la inmunidad humana puede no durar tanto en los más pequeños.

A medida que Europa y los Estados Unidos intentan volver a la normalidad y al trabajo después de la primera ola mortal del nuevo brote de coronavirus, los líderes mundiales están tratando de resolver si es seguro que los niños y los estudiantes puedan retomar sus estudios.

Los estudios indican que los niños pueden no propagar tanto como los adultos el virus, aseguró a los miembros de la cámara alta del parlamento la doctora Rosalind Eggo, quien asesora al Gobierno británico sobre su respuesta a enfermedades infecciosas.

"Creemos que los niños tienen menos probabilidades de contagiarse, pero no hay nada seguro", señaló al tiempo que confirmó que los menores tienen también menos probabilidades de padecer la enfermedad con resultados graves. "Hay indicios de que los niños son menos infecciosos, pero no es seguro", dijo Eggo de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

John Edmunds, miembro del Grupo Asesor Científico de Emergencias de Gran Bretaña (SAGE), explicó al comité científico de la Cámara de los Lores que era sorprendente cómo los niños no parecían desempeñar un papel importante en la propagación del nuevo coronavirus.

"Es inusual que los niños no parezcan desempeñar un papel importante en la transmisión porque para la mayoría de los virus y bacterias respiratorias desempeñan un papel central, pero no en este caso", añadió Edmunds, profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical.

"Solo hay un brote documentado asociado con una escuela, lo cual es sorprendente", insistió Edmunds antes de agregar que la inmunidad humana al nuevo coronavirus podría no durar mucho en los menores.